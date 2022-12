PAÜ’lü öğretim üyesinden uluslararası yayın başarısı

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kızıloğlu’nun iş bağımlılığı ve bunun kişilik özellikleri ile olan ilişkisini inceleyen çalışması ‘International Journal of Mental Health and Addiction’ adlı akademik dergide yayınlandı.

Doç. Dr. Mehmet Kızıloğlu’nun yayınlanan ‘İş Bağımlılığının Karanlık Kişilik Özellikleriyle İlişkisi’ isimli çalışması son yıllarda uluslararası kaliteli bilimsel yayın sayısının arttırılmasına yönelik atılan adımların önemli bir örneği niteliğinde oldu. Bu başarının yayın kalitesinin göstergesi olan uluslararası atıf sayısı bakımından hem ülkeye hem de Pamukkale Üniversitesine önemli bir katkı sundu.

Akademik çalışmalarda uluslararası akademisyenlerle yapılacak olan iş birlikleri akademik çalışmaların yaygın bir etki alanına sahip olması açısından da önem arz eden Doç. Dr. Kızıloğlu’nun yayınlamış olduğu bu çalışmasını aynı zamanda kendi alanında duayen olan ve uluslararası düzeyde tanınmış seçkin bir profesör olan Mark Griffiths ile birlikte gerçekleştirdi.

Etki faktörü yüksek olan dergilerin yer aldığı Q1 kategorisinde yer alan International Journal of Mental Health and Addiction dergisi aynı zamanda etki faktörü (IF) 11.5 gibi yüksek bir değere sahip bir dergi olaran tanınıyor.