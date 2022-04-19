PAÜ’lü öğrencilere Turizm Haftası’nda iş hayatına yönelik önemli tavsiyeler verildi

Turizm Haftası çerçevesinde, önceki dönemlerde Pamukkale Ünüversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi’nden mezun olmuş ve farklı otellerde üst düzey yöneticilik yapan isimler, Turizm Fakültesi öğrencileri ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilere, iş hayatına yönelik önemli tavsiyeler verdi.

Turizm Haftası çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Hierapolis Salonunda “Mezunlarımız ve Denizli” temalı söyleşi gerçekleştirildi. Etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı.

Moderatörlüğünü Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan yaptığı söyleşide birçok iş insanı, iş hayatına yönelik deneyimlerini aktararak, öğrencilere önemli tavsiyeler verdi.

“Mezunlar ve Denizli” temalı söyleşide turizm sektöründe kariyer basamaklarındaki aşamalar, sektörde başarılı olabilmek, turizmde iletişim konuları hakkında konuşuldu. Konuşmacılar kendi hayatlarından kesitlerle sektörde kazandıkları tecrübeleri anlattı. Özellikle iletişim ve kendine güvenmenin ne denli önemli olduğuna vurgu yaparak, kariyer yolcuklarında onlara büyük avantaj oluşturacak ipuçlarını paylaşarak, kariyer planlamalarına yönelik önemli bilgiler aktarıldı.