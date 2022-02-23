PAÜ’den sürdürülebilirlik alanında önemli proje

PAÜ’lü öğretim üyesinin, iklim, su ve toprak kaynakları dikkate alınarak; üretim yapılacak bölgeye en uygun bitki deseninin belirlenebilmesine imkan sağlayacak ve sürdürülebilir çevre yönetimine önemli katkıları olacak, proje önerisi destek almaya hak kazandı.

Proje yürütücülüğünü Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Karahan’ın üstlendiği “Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Optimum Bitki Deseninin Belirlenmesine Yönelik Simülasyon-Optimizasyon Modeli Geliştirilmesi ve Aşağı Seyhan Havzasına Uygulanması” isimli proje önerisi, destek almaya hak kazandı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyeleri; Prof. Dr. Mahmut Çetin, Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Gültekin ve Dr. Öğr. Üyesi Müge Erkan Can’ dan oluşan proje ekibinde ayrıca 2 doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisi de görev alacak.

Projede; iklim, su, toprak kaynakları dikkate alınarak; en uygun bitki deseni belirleneceği için; bir yandan tarımsal faaliyetlerde kullanılan su miktarı azaltılırken, diğer yandan tarımsal gelirin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, elde edilen bitki desenine uygun olarak tarımsal teşviklerin ve desteklerin sağlanması durumunda; sektörde çalışanların refah seviyeleri ve yaşam standartlarında belirgin bir iyileşme öngörülüyor.

“Sürdürülebilir su ve tarımsal üretime katkı sağlamayı amaçlanmaktayız”

Proje ilgili olarak proje yürütücüsü Prof. Dr. Halil Karahan şunları kaydetti: “Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ile mümkündür. Bu ise iklim, toprak, su ve insan kaynaklarına uygun bitki desenleri belirlenerek gerçekleştirilebilir. Bu nedenle; iyi planlamış ve etkin bir şekilde işletilen sulama sistemlerinin kurulması yanında, iklim değişikliklerine uygun ve daha az sulama suyu gerektirecek bitki desenlerinin seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Suyun verimli ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir çevre yönetimine önemli bir katkı sağlanacaktır. Proje çıktısı olarak üretilecek modelin yerli ve Türkçe olması, kullanıcı dostu ara yüzler içermesi nedeniyle ilgili teknik elemanlar tarafından kolayca kullanılabilmesi mümkün olacaktır. Böylece; ürün planlaması, destek ve teşvik miktarlarının belirlenmesi sürecinde; karar vericilere yol gösterici bir rol oynayacaktır. Bu proje ile ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda; sürdürülebilir su ve tarımsal üretime katkı sağlamayı amaçlanmaktayız” dedi.