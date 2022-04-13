PAÜ’den istihdama önemli katkıları olacak staj protokolü

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), geçtiğimiz 2021 yılı Kasım ayında hayata geçirdiği iş birliği protokolünün meyvelerini toplamaya hazırlanırken, yeni bir iş birliğine daha imza attı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), isteğe bağlı stajın olduğu bölümlerde öğrenim gören öğrencilere, staj yeri bulunmasına ilişkin iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği protokolü öğrencilerin isteğe bağlı stajlarında, aldıkları eğitim ve mesleki hedeflerine yönelik uygun firmanın belirlenmesinde, öğrenci ile firmanın bir araya gelmesinde aktif rol alacak. Öğrencilerin, teorik bilgileri ve mesleki yeterliliklerini pekiştirmeye yönelik bir iş tecrübesi de olacak stajlar ile öğrenciler, aynı zamanda kamu ve özel sektörde işleyiş ve organizasyon şeması gibi esasları tanıma fırsatı bulacak, çalışma alanlarını seçerken, ihtiyaç duyacakları ön bilgiye de bu stajlar vesilesi ile sahip olacak.

“Hızla uygulamalı eğitim yöntemine geçiyoruz”

Üniversite’nin şehirle bütünleşmesi noktasında kurumun aracı olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “İsteğe bağlı staj konusu bizim açımızdan çok önemli bir konudur. Staj yapmanın öğrencilerimize, istihdam konusunda faydasının olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizin, etkin bir staj yapabilmesi adına, uygun firmanın belirlenmesini sağlayacağından dolayı da ayıca teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz, hızla uygulamalı eğitim yöntemine geçmektedir. Bu protokoller de bunun emareleri olmaktadır. Biz, öğrencimizin kampüs içinde kalmış, sadece teorik eğitimler alan, bir öğrenci olmasını hiç bir zaman arzu etmiyoruz. Öğrencilerimizin, kariyerlerinde yaşayacağı olayları, henüz öğrenciyken stajlar ile tecrübe etmelerini, mesleki hayatlarına da hazırlıklı olarak başlamalarını istiyoruz. Bu protokol bu çabalarımıza büyük katkılar sağlayacaktır. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.