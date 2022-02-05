PAÜ’den her yıl 5 öğretim üyesi Los Angeles’ta araştırma fırsatına sahip olacak

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile South California Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile PAÜ’den her yıl 5 öğretim üyesi South California Üniversitesi Sol Price Kamu Politikası Okulunda doktora sonrası araştırmalar yapma fırsatına sahip olacak. PAÜ İİBF, bu anlaşmayı yapan ilk ve tek Türk Üniversitesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konumundadır.

South California Üniversitesi (USC) Sol Price Kamu Politikası Okulu ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandı. İki üniversite arasında yapılan anlaşmayı Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan imzalarken PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt da hazır bulundu.

“Bu anlaşmayı yapan ilk ve tek Türk üniversitesi ve fakülte olmak gurur verici”

Yapılan ikili anlaşma kapsamında, PAÜ İİBF’den her yıl 5 öğretim üyesi South California Üniversitesi Sol Price Kamu Politikası Okulunda doktora sonrası araştırmalar yapma fırsatına sahip olacak. Konuyla ilgili bilgi veren PAÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt; “Bu ikili iş birliği sayesinde, ortak projeler, araştırmalar, akademik yayınlar ve etkinlikler gerçekleştirilmesi sağlanarak, Üniversitemizin uluslararasılaşma düzeyi arttırılacaktır. South California Üniversitesi Sol Price Kamu Politikası Okulunun ikili işbirliği anlaşması yaptığı ilk ve tek Türk Üniversitesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak gurur ve mutluluk vericidir” dedi.

“Dünya’nın en iyileri ile iş birliklerimizi geliştirmek önceliklerimiz arasında”

İmzaladığı anlaşma ile ilgili olarak duygu ve düşüncelerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ’nün gelecek hedeflerine ulaşması noktasında değerli katkıları olacağına inandığı önemli bir anlaşmaya imza attıklarını, bunun mutluluk ve heyecanını bir arada yaşadıklarını dile getirdi. PAÜ olarak gerek bilimsel gelişme gerekse farklı kültürlerin birbirlerini daha yakından tanımasına katkı vermesi adına farklı alanlarda farklı ülkelerden üniversiteler ile iş birliklerine devam edeceklerini hatırlattı. Rektör Kutluhan; “Bu ikili iş birliği Üniversitemiz ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz adına son derece önemlidir. Sol Price Kamu Politikası Okulu, özellikle kamu yönetimi alanında dünya çapında saygın bir okul olmakla birlikte, fakültemizden doktora derecesinde mezun olacak öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimize, iş birliği anlaşmamız kapsamında yapacakları araştırma çalışmalarında, yeni yaklaşımlar geliştirmelerine katkılar sağlayacaktır. Bu kazanç inanıyorum ki Üniversitemizde bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaları bir üst seviyeye çıkartacaktır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz bünyesinde yapılan çalışmalarımızın South California Üniversitesi Sol Price Kamu Politikası Okulu tarafından dikkatle takip edilmesi ve onlarla ikili iş birliği anlaşmasını imzalayan ilk ve tek Türk Üniversitesi olmamız bizleri mutlu etmiştir. Pamukkale Üniversitesi olarak alanlarında Dünya’nın en iyi üniversiteleri ile iş birliklerini kurmak ve geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın imzalanmasında emeği olan başta Dekanımız Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt olmak üzere onun şahsında fakültemizin değerli öğretim üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Sol Price Kamu Politikası Okulu, kamu yönetimi alanında dünyada ilk sıralarda

Dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında gösterilen South California Üniversitesi - Sol Price Kamu Politikası Okulu, California eski Valisi Arnold Schwarzenegger ve dünyanın en başarılı akademisyenlerini bünyesinde barındırmasıyla tanınıyor. Sol Price Kamu Politikası Okulu, dünyaca ünlü “US News” sıralamasında en iyi kamu yönetimi programları alanında 2019- 2020 yılları arasında en iyi 3’üncü, 2021 yılında ise en iyi 4’üncü üniversite olarak yer aldı.