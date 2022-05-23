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PAÜ’de yöresel lezzetler tadıldı

Dünya Turizm Haftası’nda; Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğinde ‘20-21 Mayıs Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde “Denizli Lezzet Festivali” büyük ilgi gördü.

DENİZLİ 23.05.2022, 17:48
PAÜ’de yöresel lezzetler tadıldı

Dünya Turizm Haftası’nda; Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğinde ‘20-21 Mayıs Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde “Denizli Lezzet Festivali” büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesinin desteklediği Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğindeki 20-21 Mayıs Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi’ etkinliği gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinliğin açılış konuşmalarını sırası ile Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, PAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Kutluhan: “Üniversitemizin iddialı olduğu alanlardan biri de Gastronomi olmalı”

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Bu yıl 30. yılını kutladığımız Üniversitemizin iddialı olduğu konulardan biri de gastronomidir. Bizler bu alanda da kendimizi göstermek istiyoruz. Turizm Fakültesi öğretim üyelerimiz Denizli gastronomi şehri olma adına bilimsel kaydı düştüler. Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi ile başlayan programda yine bu konuda da Pamukkale Üniversitemiz, Denizli şehrimiz çok iddialı pozisyonda çünkü fizik tedavi alanında çok ciddi bir alt yapımız var” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin güzelliğine güzellik katarak değerlerini tüm dünyaya bildirir hale getirmeye gayret ettiklerini belirtirken, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise üniversiteyi yürekten tebrik ettiğini ifade ederek güzel bir programa imza atıldığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar da Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkürlerini sunarak Plaket takdim etti. Programın ilk günü, protokolün Denizli’nin ilçelerine ait yöresel lezzetlerin sergilendiği stantların ziyareti ile sona erdi. Kongrenin ikinci gününde ise Pamukkale & Hierapolis Antik Kenti’ne yapılan gezi ile program sona erdi.

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