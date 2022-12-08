PAÜ’de yeni konferans salonu açıldı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yeni yapılan Melek Sözkesen Konferans Salonunun açılışı yapıldı. Geniş bir kitleye hitap eden salonun açılışına çok sayıda kişi katıldı. Törende yapılan konuşmalardan ilki Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Kara tarafından yapıldı. Prof. Dr. Kara; “Konferans salonu için gerek protokol aşamasında gerek salonun faaliyete geçme sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Hocamıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Melek Sözkesen için ruhu şad olsun diye dua ediyoruz. Onun vefalı aile bireylerine de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Törende konuşma yapan Melek Sözkesen’in torunu Melek Sözkesen Kartay, “Babaannem güzel, özel, eli maharetli, akıllı bir kadındı. Bütün büyükanneneler gibi torunlarına çok sevgiliydi. Babaannem sevgili Melek’imiz adınla açılan bu salonda gençler okuyacak. Avukat olacak, müdür olacak, doktor olacak” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan törende yaptığı konuşmada; “Ben Denizli’nin medeni bir şehir olduğuna inanıyorum. Nirvanaya ulaşan tüm iş insanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Üniversitemizin en büyük amacı bu medeni şehir ile bütünleşmek, ihtiyaçlarını bu şehre bildirmek ve bu şehrin ihtiyaçlarını da karşılamaktır. Bunu da adım adım başarıyoruz” şeklinde konuştu.