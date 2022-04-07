PAÜ’de ‘Taş Devri’nde Denizli konuşuldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turist Rehberleri Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Taş Devri’nde Denizli ve Denizli Adamı’ konulu konferans Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cihat Alçiçek’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleşen konferansta 2002 yılında ‘Denizli Adamı’nı keşfeden Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alçiçek, Denizli’nin Taş Devrindeki halini ve ‘Denizli Adamı’nın keşif sürecini anlattı.

Anadolu’nun bilinen ilk ve tek taş devri insanı olan ‘Denizli Adamı’nın yaklaşık olarak 1,2 milyon yıl önce yaşadığını belirten Prof. Dr. Alçiçek bulunan bireyin erkek ve Homo Erectus türüne ait olduğunu belirtti. Prof. Dr. Alçiçek, ayrıca traverten mermer ocaklarında gergedan, geyik, timsah, mamut ve zürafa gibi hayvanların da fosillerini bulduklarını söyledi.

Konferans sonunda, PAÜ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Polat, Prof. Dr. Mehmet Cihat Alçiçek’e ziyaretleri ve deneyimlerini kendileri ile paylaşmasından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.