PAÜ’de çevrimiçi ve uzaktan mesleki gelişim programları başlıyor

Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale Teknokent ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan programlar için 7-14 Mart tarihleri arasında başvuruların alınacağı açıklanırken, istihdam odaklı mesleki gelişim programlarının tanıtım toplantısı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Afet bölgelerinde yaşayan gençlere öncelik verilecek olan ve tüm gençlere açık olan uzaktan/çevrim içi mesleki gelişim programları Pamukkale Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmalar tarafından 7-14 Mart tarihleri arasında başvuruları gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek mesleki gelişim programlarının tanıtım toplantısına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, programa destek veren Pamukkale Teknokent firmaları temsilcileri katıldı. Geneli yazılım eğitimleri olan ve 28 farklı alanda 1000 kişiye verilecek mesleki eğitim programları sonunda başarılı olanlar da Pamukkale Teknokent’te yer alan firmalarda istihdam fırsatı yakalayacak.

“Teknokentler genç girişimcilerin hayata giriş kapısıdır”

Ana fikri sektör uzmanları tarafından gençlere eğitimler verilmesi üzerine planlanan amacının gençlere istihdam kazandırmak olarak planlanan Türkiye’deki en geniş eğitimlerinden biri olan mesleki eğitim programlarının tanıtım toplantısında konuşma yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları aktardı: “Üniversitemizin Teknokenti aynı zamanda şehrimizin teknokenti. Bu çalışma önemli bir çalışmadır. Şu anda ülkemizde yaşanan depremlerin acıları çok taze ama hayat da devam ediyor. Bizler de dahil olmak üzere hepimize bu tür çalışmalar gayret veriyor. Hayatın devam ettiğini ve yapılabilecek işlerin bir an önce yapılması gerektiğinizi gösteriyor. Dünyanın en önemli konusu da yazılımdır. Eğitimler ile 28 farklı dalda yazılım ağırlıklı eğitimler verilmesi bu noktada çok anlamlı olacaktır”