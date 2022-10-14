PAÜ’de 90’lar konseri

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Pamukkale Üniversitesi’nde 90’lı yıllara damga vuran efsane şarkıların seslendirildiği özel bir konser düzenledi. Nostalji dolu anların yaşandığı konserde Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 90’lı yılların en güzel şarkılarını PAÜ’lü öğrenciler için seslendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk halkının gönlünde taht kuran 90’lı yıllara damga vuran efsane şarkıların seslendirildiği özel bir konser düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin girişimleriyle Kampüs Buluşmaları programı çerçevesinde Türk halkının gönlünde taht kuran 90’lı yıllara damga vuran efsane şarkıların seslendirildiği özel bir konser düzenledi. Pamukkale Üniversitesi içerisinde yer alan PAÜ Amfi’de gerçekleşen konserde Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Binlerce öğrencinin yoğun ilgi gösterdiği konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Prof. Dr. Kutluhan, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nı tebrik ederek muhteşem bir performansa imza attıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan, üniversitenin kent ile bütünleşmiş bir yapısı olduğu dile getirdiği konuşmasında, “Gelenekten geleceğe giden bir yol üzerindeyiz. EgeKaf 23’e ev sahipliği yapacağımız için de çok mutluyum. Bu konudaki destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Genç dostu bir belediyeyiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise konuşmasında, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, Denizli’ye ilk kez gelen öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere başarılar diledi. Genç dostu bir şehir olduklarını ifade eden Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç dostu bir belediyedir. Gençlerimizin her zaman yanındadır ve gençlerimize her zaman destek sunar. Denizli’ye geldiğiniz içinde çok memnun olacaksınız. Kampüs Buluşmaları gençlik meclisimizin yapmış olduğu bir etkinlik. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Gençlik meclisimiz sizlerin sorunlarını isteklerini doğrudan bize aktaran bir meclis” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi konservatuarı hakkında da gençlere bilgi veren Başkan Zolan sözlerini şöyle tamamladı; “Sizlere bu ders yoğunluğunda böyle güzel bir konser düzenledik. Ben tüm sanatçı kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Rektörümüze de böyle bir ortam hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde hepimiz mutlu olalım.”