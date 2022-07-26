PAÜ’de 1 fakülte kapandı, 2 yeni fakülte kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesinin kapatılması, İnsan ve Toplum Bilimleri ile Fen fakültelerinin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kuruldu. Bazı yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, enstitü ve yüksekokullar ise kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) dahil 15 üniversitede Fen Edebiyat Fakülteleri kapatıldı. Ayrıca PAÜ’de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Fen Fakültesi diye iki farklı fakülte kuruldu.

PAÜ dahil 15 üniversitede Fen Edebiyat Fakülteleri kapatıldı

Pamukkale Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelere ait 16 fakülte de kapatıldı. Kapatılan üniversiteler: “Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, İzmir Bakırçay, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kastamonu, Eskişehir Osmangazi, Marmara, Mersin, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Sakarya, Zonguldak Bülent Ecevit ve Aydın Adnan Menderes üniversitelerindeki fen-edebiyat fakülteleri ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki Edebiyat Fakültesi” yer aldı.

PAÜ’nün de yer aldığı yeni kurulan fakülteler açıklandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Marmara Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Iğdır, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine, İnsan ve Tolum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi kuruldu.