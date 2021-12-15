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PAÜ ve Pamukkale Teknokent yeni iş fikirlerine olanak sağlayacak projenin ortağı oldu

Girişimcilerin iş kurmalarını teşvik etmeye yönelik olarak, PAÜ, Pamukkale Teknokent, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, KOSGEB Denizli Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Odası tarafından hazırlanan İş Planı Ödül Yarışması İş Birliği Protokolü, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in başkanlığında Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve paydaş kurumların yetkililerinin katılımı ile imzalandı.

DENİZLİ 15.12.2021, 12:26
PAÜ ve Pamukkale Teknokent yeni iş fikirlerine olanak sağlayacak projenin ortağı oldu

Girişimcilerin iş kurmalarını teşvik etmeye yönelik olarak, PAÜ, Pamukkale Teknokent, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, KOSGEB Denizli Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Odası tarafından hazırlanan İş Planı Ödül Yarışması İş Birliği Protokolü, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in başkanlığında Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve paydaş kurumların yetkililerinin katılımı ile imzalandı.

İş kurma konusunda girişimcilerin teşvik edilmesi ve iş planlarının, iş modellerinin ya da iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesi amacıyla, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Pamukkale Teknokent, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, KOSGEB Denizli Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Odası’nın paydaşlar arasında yer aldığı İş Planı Ödül Yarışması İş Birliği Protokolü Denizli Valiliği’nde düzenlenen tören ile imzalandı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında imzalanan protokol törenine; Rektör ve aynı zamanda Pamukkale Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, KOSGEB Denizli İl Müdürü Aziz Acar, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen ve Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı katıldı.

“Ülkemizin kalkınma hamlesine katkı koyacak iş fikirlerinin çıkacağına inanıyorum.”

İmzalanan protokol ile ilgili olarak duygu ve düşüncelerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: “Üniversite olarak önceliklerimizden bir tanesi girişimcilerimizin desteklenmesi, iş fikirleri olanların bu fikirlerini hayalin ötesinde ürüne dönüştürmesine vesile olmaktır. Burada hayata rehber olma vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, deneyimli akademik kadromuz ve teknik imkanlarımızla girişimcilerimizin daima yanında olmaya devam edecektir. Teknokent bünyemizde faaliyet gösteren, fikirlerini katma değerli ürüne dönüştüren firmalarımız, öğretim üyelerimizin de danışmanlığında kendi markalarını yapmış, dünya pazarında çağın gerektirdiği teknolojiler ile yer almıştır. Bugün gelinen noktada şehrimizin tüm paydaşları, Pamukkale Teknokentimizin yönetiminde yer alan meslek odalarımız ve bizler bu üretim sürecine katkı koymaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyorum ki, paydaş kurumlarımız ile yaptığımız bu iş birliği yeni iş fikirlerinin oluşmasında girişimcilerimizi motive edecek ve ülkemizin kalkınma hamlesine önemli katkılar sunacaktır. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

DTO eğitimlerine bir yıl boyunca bir çok imkan sağlayacak

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve paydaş kurumlarının yetkililerinin imzaları ile hayata geçirilen protokol kapsamında üç ayrı kategoride girişimciler iş fikirleri ile değerlendirilecek. Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, yenilikçi fikre sahip girişimciler ve kadın girişimcilere yönelik uygulanacak olan yarışmada her kategoride ilk üçe girenler hibe desteği ile ödüllendirilecek. Öğrenci girişimciler kategorisinde dördüncü sırayı elde edecek girişimciye Jüri Özel Ödülü kapsamında DTO eğitimlerine bir yıl boyunca ücretsiz katılım hakkı, staj imkanı ve 1 yurtiçi 1 yurtdışı olmak üzere iki adet fuar ziyareti yapması sağlanacak.

Yarışma kapsamında toplamda 285 bin TL hibe verilecek

Öğrenci Girişimci kategorisinde ilk üçe girenler sırasıyla 25 bin TL, 20 bin TL ve 15 bin TL; Yenilikçi Girişimci kategorisinde ilk üçe girenler sırasıyla 50 bin TL, 30 bin TL ve 20 bin TL; Kadın Girişimci kategorisinde ilk üçe girenler ise sırasıyla 50 bin TL, 30 bin TL ve 20 bin TL ile ödüllendirilecek. Yenilikçi Girişimci Jüri Özel Ödülü 10 bin TL ve kadın Girişimci Jüri Özel Ödülü 15 bin TL olarak belirlendi.

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