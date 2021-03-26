PAÜ ve ADM Elektrik Dağıtım’dan üniversite-sanayi iş birliğinde yeni atılım

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Firması arasında Ar-Ge faaliyetleri, danışmanlık, uygulama ve eğitim-öğretim iş birliğine dair iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu tarafından imzalandı. Protokol ile Üniversite-Sanayi iş birliğinin işlerlik kazanması adına önemli adımlar atılacak.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın göreve gelmesinin ardından Üniversite-Sanayi iş birliği konularında önemli adımlar atan PAÜ, bu projelerine bir yenisini daha ekledi. PAÜ ile ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. firması arasında, Ar-Ge, danışmanlık hizmetleri, uygulama ve eğitim-öğretim konularını da kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdür Ahmet Bayramoğlu, Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİGEM) Müdürü Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt ve ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Teknoloji ve Planlama Destek Yetkilisi Hasan Çelik katıldı.

“Kurum ve Kuruluşların Bilime Yönelik İhtiyaçlarında PAÜ Olarak Her Daim Yanlarındayız”

Protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bir süre önce enerji verimliliği alanında görüş alışverişinde bulunmak üzere üniversite yönetimi ve ilgili akademisyenler ile birlikte ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. firması yetkilileri ile bir araya geldiklerini hatırlatırken, buradan çıkan görüşler doğrultusunda enerji verimliliği alanında ciddi yol kat ettiklerini belirtti. Üniversite-Sanayi iş birliği konusuna büyük önem verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Kutluhan, “bizler, Pamukkale Üniversitesi olarak öncelikle tüm meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ya da ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. gibi özel bir kurumların sanayide bilime yönelik neye ihtiyacı varsa biz onların yanındayız. Üniversitemiz bacasız bir fabrikadır. İhtiyaç ve talepleri bilirsek, bizler her daim bilimsel katkımızı sunmaya hazırız. Kurum, meslek odası ya sanayicimizin ihtiyacına cevap verilebilecek alanda akademisyenimiz bizde bulunuyorsa tam destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ile olan bu protokol bunun bir göstergesidir. Ben hem şehrimiz adına, hem de Üniversite-Sanayi iş birliğinin işlerlik kazanması adına çok mutluyum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“AR-GE Çalışmalarımız Bu Protokol İle Bir Üst Seviyeye Çıkacaktır”

ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu da, Üniversite-Sanayi iş birliği noktasında heyecanlı olduklarını ve düzenli olarak AR-GE projeleri geliştirdiklerini kaydetti. “Bunu biraz daha disiplinli bir hale getirmek adına 2021 yılından itibaren başlattığımız beş yıllık bir politikamız var” diyen Ahmet Bayramoğlu, “bu dönemde biraz daha bütçesel anlamda AR-GE ile ilgili hedefleri belirlemek ve oraya daha fazla eğilmek gibi bir strateji ve hedef belirlediğimiz için bir AR-GE merkezi kurmayı gözettik. Bu işle meşgul olan arkadaşlarımızı böyle bir disiplin altında çalıştırmak daha faydalı olur diye düşündüğümüz için orada başvurularımızı yaptık ve sürecimiz de ilerliyor. Firma olarak geliştirdiğimiz projelerde hocalarımızın desteklerini önemsiyoruz. Geçmişte Üniversitemiz ile heyetler arası olumlu ilişkilerimiz, etkileşimlerimiz oldu. Bu protokolü bu çerçevede değerlendirdiğimizde, sayın Rektör hocamızın da bu yöndeki iş birliği bizler için önemli bir destek anlamı ifade ediyor. PAÜ ile imzaladığımız bu protokolü AR-GE çalışmalarımızın daha üst seviyeye çıkarılması noktasında bir fırsat olarak görüyoruz. Bu açıdan bu iş birliğimiz bir anahtar niteliğinde olacaktır. Böyle bir fırsat oluştuğu için de teşekkür ediyoruz. İnşallah bu protokol ile Üniversitemize de faydalar sağlayacak imkânlar oluşur” şeklinde konuştu.

“Üniversite-Sanayi İş Birliği Sayesinde İlişkiler Daha da Güçlenecek”

İmza töreninde duygu ve düşüncelerini paylaşan Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİGEM) Müdürü Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt ise, “Üniversitemizde AR-GE faaliyetleri, akademik faaliyetlerden yararlanma, öğrencilerin staj yapması ve birlikte bazı faaliyetler yürütme noktasında bu protokolün ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

Protokol Bir Çok İş Birliğini Kapsıyor

Protokol kapsamında, PAÜ’lü akademisyenler ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Ar-Ge projelerinde danışmanlık hizmeti verecek; ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ve PAÜ’nün ilgili bölümleri, ortak ilgi alanlarında TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeleri yürütecek. İmzalanan protokol ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. firmasında staj yapabilmelerine imkân sağlanırken, firmanın ihtiyaç duyduğu konularda PAÜ’lü akademisyenler seminer ve eğitim desteği verecek.