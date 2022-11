PAÜ uluslararası proje çalışmalarını sürdürüyor

Denizli Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) yürütücüsü olduğu ERASMUS+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Alanında İş Birliği Ortaklıkları çerçevesinde yürütülmekte olan “CK4Stim” başlıklı projenin 2. Uluslararası Proje Toplantısı University of Craiova, Romanya’da gerçekleştirildi.

PAÜ yürütücüsü olduğu ERASMUS+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Alanında İş Birliği Ortaklıkları çerçevesinde yürütülmekte olan “Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation (CK4Stim)” başlıklı projenin 2. Uluslararası Proje Toplantısı University of Craiova, Romanya’da gerçekleştirildi. Romanya’da University of Craiova’da düzenlenen uluslararası projenin ikinci toplantısına proje ortakları olan Pamukkale Üniversitesi, University of Craiova, Başkent Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, iauliai State University of Applied Sciences ile Tartu Health Care College yüz yüze ve çevrim içi olarak katıldı.

Pamukkale Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu proje toplantısında PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fzt. Nilüfer Çetişli Korkmaz, Doç. Dr. Fatih Cetisli (çevrim içi), Doç. Dr. Arzum Işıtan (çevrim içi), Dr. Öğr. Üyesi. Fzt. Furkan Bilek (doktora sonrası gözlemci - çevrim içi), Uzm. Fzt. Fatma Nur Alçın (gözlemci doktora programı öğrencisi) ve Uzm. Fzt. Betül Söylemez (gözlemci doktora programı öğrencisi) katıldı.

“Elektrik stimülasyonu yaklaşımındaki standardizasyon uluslararası bir konsorsiyum ile sağlanmalıdır.”

2.Uluslararası proje toplantısına başkanlık eden PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşmada fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarından birisi olan elektrik stimülasyonu yaklaşımındaki standardizasyonun uluslararası arası bir konsorsiyum ile sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Toplantıda proje yürütücüsü olarak konuşma yapan Prof. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz, Türkiye, Romanya, Litvanya ve Estonya’da çalışan fizyoterapistlere uygulanan anket sonuçlarına göre elektrik stimülasyonu uygulamasının sıklıkla tercih edildiğini ancak uygulamalarda parametreler açısından farklılıklar bulunduğunu, fizyoterapistlerin bilgi ve beceri düzeyinde kendilerinde eksiklik hissettiklerini belirttiklerinin saptandığını bildirdi.

Prof. Dr. Korkmaz konuşmasının devamında birinci projede elde edilen sonuçlardan projenin amacının ve elde edilecek olan çıktıların (konu sunumları ve kılavuz kitapçık) fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim alanındaki önemli bir eksikliği giderebilmesi açısından iyi kurgulandığını ve sonuçların verimli olmasını dilediğini belirtti. Birinci proje sonuçlarının tartışıldığı toplantıda Prof. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz, elektrik stimülasyonu uygulamasına yönelik ikinci ve üçüncü proje çıktılarında 1. Modül’ün Sağlıklı ve Denerve Kaslar Fizyolojisi, 2. Modül’ün Elektrik Stimülasyonu İçin Kullanılan Akımlar, 3. Modül’ün Sağlıklı Kaslar İçin Elektrik Stimülasyonu, 4. Modül’ün Denerve Kaslar İçin Elektrik Stimülasyonu, 5. Modül’ün Re-inerve Kaslar İçin Elektriksel Stimülasyon’u şeklinde planlandığını bildirdi.