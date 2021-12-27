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PAÜ Rektörü Kutluhan, Düzce Üniversitesi’nde temaslarda bulundu

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan ile bir araya geldi. Karşılıklı konuşmalarında ele aldığı görüşme sonrası Düzce Üniversitesi’nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Üretim Merkezi ve DÜBİT’i inceleyen Kutluhan yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

DENİZLİ 27.12.2021, 13:53
PAÜ Rektörü Kutluhan, Düzce Üniversitesi’nde temaslarda bulundu

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan ile bir araya geldi. Karşılıklı konuşmalarında ele aldığı görüşme sonrası Düzce Üniversitesi’nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Üretim Merkezi ve DÜBİT’i inceleyen Kutluhan yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ziyaret kapsamında ilk olarak Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile bir araya geldi. Karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği imkanlarını istişare edildiği ziyarette, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü de hazır bulundu. Rektörlük ziyaretinin ardından Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ile birlikte Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya; Merkezin, Türkiye’nin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi olduğunu ifade ederek alanında özel eğitim almış, akademisyen olan sertifikalı uzman hekimler tarafından akupunktur, hirudoterapi, kupa uygulaması, ozon tedavisi gibi birçok uygulamanın gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Bölge halkı tarafından üretilen tıbbi bitki katma değerli nihai ürüne dönüştürülüyor

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan daha sonra Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü ve DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Düzce Üniversitesi’nin yeni markası olan Univera logolu tüm ürünlerin, sadece Üniversite’nin uzman personeli eliyle üretildiği tesisin, ayrıca endüstriye nitelikli fason üretim hizmeti de verdiğini ifade etti. Üretim Merkezi’nde ayıca Üniversite koordinatörlüğünde bölge halkı tarafından üretilen tıbbi bitki, tıbbi mantar ve arıcılık ürünlerinin, katma değerli nihai ürüne dönüştürüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Uğur Hasırcı, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Uluslararası akreditasyona sahip ilk ve tek laboratuvar

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan son olarak Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT)’i ziyaret etti. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, TÜRKAK akreditasyonuna sahip ve 2021 yılı itibariyle de Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (International Laboratory Accreditaion Cooperation - ILAC) tarafından akredite olarak bölgenin uluslararası akreditasyona sahip ilk ve tek laboratuvarı olan Merkezde, yürütülen projeler ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

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