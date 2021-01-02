PAÜ Rektör Vekili Kutluhan asaleten atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ı asaleten bu göreve atadı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ’ın görevden alınmasından sonra, yeni rektör başvuru sürecine giren PAÜ’de, vekaleten bu göreve getirilen Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan 2021/7 sayılı kararıyla, asaleten Pamukkale Üniversitesi Rektörü olarak atandı.