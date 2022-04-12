PAÜ öğrencilerine staj imkanı sağlayan imza

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), üniversite – sanayi iş birliği protokollerine bir yenisini daha ekleyerek, öğrencilerine staj imkanı sunuldu.

PAÜ, tasarım ve Ar-Ge projelerinin belirlenmesi ve belirlenen projelerde gerekli çalışmaların yürütülmesi için öğretim elemanlarından danışmanlık hizmeti alınmasının yanında ortak ilgi alanlarında öğrencilere staj imkanı sağlayacak bir işbirliği protokolü imzaladı.

“Her bir protokol, bizleri hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor”

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli’nin üreten bir şehir olduğunu ve PAÜ’nün de bu alanda Denizli’yi takip ettiğini hatırlatırken, ‘Üreten Üniversite’ misyonu, ‘Üniversite Hayatın Rehberidir’ vizyonu ile sanayinin Ar-Ge çalışmalarına, Üniversite olarak destek vermeyi ve bu çalışmaların içinde olmayı hedeflediklerini söyledi. Şehirle bütünleşmiş bir üniversite olmayı amaç edindiklerine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Kutluhan bu amaçlarına, firmalar bazında yapılan her bir protokol ile bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam ettikçe bir gün bir bakmışız şehrin tüm sektörlerinde, sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere hepsinde Pamukkale Üniversitesi yer almış. Hedefimiz budur. Bir Denizli düşünce tarzı ile herkes bir şeyler yapsın. Üniversite ve sanayi mutlaka bir paydada buluşmalı ve birbirini iyi tanımalı. Bu anlamda, İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz, Mühendislik Fakültemiz gibi insan kaynağı yönünden oldukça zengin fakültelerimiz var. Bu insan kaynağımızı sanayimiz ile bir araya getirmeliyiz. Bu protokol bu çabamıza önemli katkıları olacaktır”