PAÜ ile Ryukyus Üniversitesi arasında ikili iş birlikleri artacak

Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile ikili anlaşması bulunan Japonya Ryukyus Üniversitesi’nden deprem mühendisliği ve doğal afetler alanlarında çalışmalar yürüten heyet, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile bir araya geldi.

Pamukkale Üniversitesi fahri profesörü olan ve PAÜ’de bulunan Şemseddin Terzioğlu Deprem Bilimi ve Mühendislik Laboratuvarı’na deprem sarsma masası bağışlayan Prof. Dr. Ömer Aydan’ın başkanlığında PAÜ’yü ziyaret eden heyet, Pamukkale Üniversitesi ile iş birliği konularında görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca heyet, Salda Gölü ve Silyon Antik Kenti’nde bilimsel çalışmalar da yürütecek. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, PAÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Zeha Yakar’ın katıldığı toplantı PAÜ Sosyal Tesisler Konukevi’nde düzenlendi.

Toplantı sonrası yapılan hediye takdiminin ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindeki heyet PAÜ’de bulunan Şemseddin Terzioğlu Deprem Bilimi ve Mühendislik Laboratuvarında incelemeler gerçekleştirdi.

“Salda Gölü’ndeki oluşumlara Mars’taki oluşumlar arasındaki ilişki araştırılıyor”

Prof. Dr. Ömer Aydan konu ile ilgili verdiği demeçte şunları aktardı:

“Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği Derneği içerisinde dünya dışı gezegenlerdeki kaya mekanik olguları inceleniyor. Bu, kaya içerisinde NASA’nın da üzerinde durduğu Salda Gölü’ndeki oluşumlara Mars’taki oluşumlar arasındaki ilişki araştırılıyor. Benimle birlikte Ryukyus Üniversitesi’nden gelen araştırma ekibi ile Salda Gölü’nde birkaç örnekleme yapacağız. Burada kayaların oluşumunda bakterilerin önemi olduğu vurgulanıyor. Bu olay incelenecek. Salda Gölü’ndeki bu oluşumlarla Mars’taki oluşumlar arasında benzerlik kurulur ise Mars’ta da geçmişte biyolojik olgunun olduğu anlaşılır olacak. Bu çalışmanın amaçlarından bir tanesi, bu konuya bir açıklık getirmek için Salda Gölü’nden bir örnek alıp, inceleme yapılması üzerine olacak.”

“Japonya Ryukyus Üniversitesi ile var olan ikili iş birliklerimiz daha da artacak”

Toplantı sonrası konu ile ilgili düşüncelerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti:

“Üreten Üniversite olan Pamukkale Üniversitesi’ne bugün Japonya Ryusyus Üniversitesi’nden gelen bilim heyetimiz ile bir arada olup, bilim üretmeye hızla devam ettiğimiz için mutluluk duyuyorum. Ryukyus Üniversitesi ile PAÜ’nün yürüttüğü ikili iş birliklerini daha da arttırmak üzere Üniversitemizin fahri profesörü de olan Prof. Dr. Ömer Aydan hocamız ve ekibi ile bilim adına çok anlamlı konular üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Pamukkale Üniversitesi’nin böyle önemli bir araştırmaya destek veriyor olması bizleri de ayrıca gururlandırmaktadır. Ryukyus Üniversitesi ile iş birliği alanlarını geliştirmek; bilime, ülkemize, insanlığa faydalı projeleri arttırmayı hedefliyoruz. Üniversitemize, deprem sarsma masası bağışlayan Fahri Profesörümüz Prof. Dr. Ömer Aydan ile bu merkezin Kurumumuza kazandırılmasında desteğini esirgemeyen hayırseverimiz Şemseddin Terzioğlu’na bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum. Deprem sarsma masasının, ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalara, önemli katkılar vermesini ve deprem mühendisliği alanında yeni araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum.”