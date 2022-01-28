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PAÜ ile Prizren Üniversitesi arasında eğitim ve araştırma alanında önemli işbirliği

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Kosova’nın Prizren “Ukshin Hoti” Üniversitesi arasında, karşılıklı iş birliğini geliştirmek amacıyla, eğitim ve araştırma alanlarını kapsayan bir protokol imzalandı.

DENİZLİ 28.01.2022, 09:36
PAÜ ile Prizren Üniversitesi arasında eğitim ve araştırma alanında önemli işbirliği

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Kosova’nın Prizren “Ukshin Hoti” Üniversitesi arasında, karşılıklı iş birliğini geliştirmek amacıyla, eğitim ve araştırma alanlarını kapsayan bir protokol imzalandı.

Ortak araştırma projeleri geliştirme, uluslararası değişim programları kapsamında öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliklerini de kapsayan protokolün imzaları PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Arif Murrja tarafından imzalandı.

Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın yanı sıra Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Arif Murrja, Kosova Meclisi Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fidan Brina Jılta, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Zeha Yakar ile Prizren “Ukshin Hoti” Üniversitesi’nden yetkililer katıldı.

Törende konuşan Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Arif Murrja PAÜ ile böyle bir iş birliği protokolü yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Kosova için Türkiye’deki üniversiteler ile bu türden iş birliklerinin önemli olduğunu belirtti.

Rektör Kutluhan: “İlişkilerimizi en üst seviyede tutmak istiyoruz”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kosova’dan gelen heyeti PAÜ’de ağırlıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, uluslararası ilişkileri geliştirme kapsamında, Balkan ülkelerinden biri olan Kosova’nın Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi ile iş birliklerini geliştirmenin kendileri için de bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan sözlerinin devamında; “Bu protokol ile imzalayacağımız; İyi Niyet Antlaşması, Mevlana Antlaşması ve Erasmus Antlaşması, öncelikle öğrencilerimizin ve hocalarımızın iki üniversite arasındaki mobilitesini sağlayacaktır. Daha ilerleyen zamanlarda; doktora, yüksek lisans ve çift diploma çalışmalarını da yapacağız. Bizleri ziyaretlerinden ve bir antlaşma imzalamış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz de kendilerini Prizren’de ziyaret etmek istiyoruz. Prizren bizlerin kardeş şehrimiz ve kardeş halkımız. İlişkilerimizi en üst seviyede tutmak istiyoruz. Pamukkale Üniversitesi adına heyete çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, iki üniversite arasında gerçekleşen protokolün imzaları PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Arif Murrja tarafından atıldı.

PAÜ ile Kosova’nın Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında eğitim ve araştırma konularında iş birliği yapılacak. Eğitim alanında, uluslararası değişim programları kapsamında, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğine imkân sağlanırken, ortak; seminer, konferans ve atölye gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Araştırma alanında ise her iki üniversite ortak bilimsel proje yürütebilecek. Aynı zamanda, gerek öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği gerekse sanat eserlerinin sergilerinin karşılıklı değişimi ile öğretim üyesi ve öğrencilerin farklı kültür ve farklı dil ile tanışmasına imkân sağlanacak.

Protokol töreni öncesinde ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç ile birlikte Kosova’dan gelen heyeti makamında ağırladı. Sohbet havasında geçen görüşmenin ardından imzalanan protokolün kapsamını ileri vadede genişletmeye yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Kosova heyetinin PAÜ temasları protokol töreninin sonrasında, dekanlar ile enstitü ve merkez müdürlerinin de katılımıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç’ın başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısı ile devam etti. Toplantıda, protokol kapsamında yapılabilecek iş birlikleri konusunda bir yol haritası belirlendi; bu iş birliklerinin ileri vadede nasıl geliştirilebileceği konusunda heyetler arası fikir alışverişinde bulunuldu.

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