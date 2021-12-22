PAÜ İç Hastalıkları Sempozyumu’na yoğun katılım

Birinci Pamukkale İç Hastalıkları günleri, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr Zekiye Melek Bor Küçükatay’ın katılımıyla sempozyuma 100 kişi katıldı.

Birinci Pamukkale İç Hastalıkları günleri 18 Aralık 2021 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekiye Melek Bor Küçükatay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyuma 100 kişi katıldı. Açılış konuşmasını sempozyum başkanı PAÜ Hastanesi Romatoloji BD. Öğretim Üyesi Prof. Dr Veli Çobankara yaptı. Prof. Dr. Veli Çobankara konuşmasında ; “Tıpta her gün yeni gelişmeler olduğunu, bu gelişmelerden uzak kalmamak için tıp eğitiminin süreklilik gerektirdiğini vurguladı. Burdan yola çıkarak hali hazırda eğitim alan ve eğitimini tamamlamış uzman olmuş arkadaşların bilgilerini güncellemek için bu toplantıyı organize ettiklerini” söyledi. Daha sonra kongreyi yakın tarihte İç hastalıkları ABD’dan emekli olan Prof. Dr. Ahmet Nadir Yönetçi adına yaptıklarını vurguladı. Prof. Dr. Ahmet Nadir Yönetçi İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalının kurulmasında gelişmesinde ve bu günlere gelmesinde çok emekleri olduğunu belirtti.

Sempozyumda katılan tüm bölümler sunumlarında açıklayıcı bilgiler verdiler. Toplantıda Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Nefroloji, Onkoloji, Romatoloji ve yoğum bakım bilim dalları ile ilgili son gelişmeleri kapsayan sunumlar gerçekleştirildi. Endokrinoloji bölümünce obezite ve şeker hastalığı ile ilgili son gelişmeleri aktarıldı. Gastroenteroloji bölümü karaciğer hastalıkları ile ilgili son bilgileri güncelledi. Hematoloji bölümü kronik miyolositer lösemi ile ilgili yeni gelişmeleri aktardı. Nefroloji bölümü böbrek hastalıkları ile ilgili yeni gelişmelerden bahsetti. Onkoloji bölümü kanser tedavisinde immünoterapiyi anlattı. Romatoloji bölümü romatoid artrit tedavisindeki yenilikleri gözden geçirdi. Yoğum bakım bölümü de Sepsis ile ilgili bilgileri güncelledi. Sempozyumda 6 sözlü bildiri sunulurken 10 poster sunumu gerçekleşti ve toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.