PAÜ Hastanesi sözlü sunumda ödül aldı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erkan Alataş ve Dr. Öğretim Üyesi Soner Gök sözlü sunumda ödül aldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erkan Alataş ve Dr. Öğretim Üyesi Soner Gök tarafından hazırlanan sözlü sunumda ödül aldılar. Dr. Öğr. Üyesi Gök konuyla ilgili açıklamasında; “Bu çalışmamızda üreme çağındaki kadınlarda oldukça yüksek oranlarda görülen, hayat kalitesini düşüren ve yine bu yaş grubu kadınlardaki aneminin kan değeri düşüklüğünün en sık sebebi olan menoraji’nin adet kanamalarının çok fazla olması tedavisinde uyguladığımız ve güncel yöntemlerden biri olan ilaçlı spiralin bu kadınların over yani yumurtalık rezervlerine doğurganlık üzerine olan etkilerini araştırdık. Tedavi öncesi ve tedavinin 6. Ayındaki parametreleri karşılaştırdığımızda bu grup hastaların düşük seviyede olan kan değerlerinde anlamlı bir artış olduğunu ve bu tedavinin doğurganlık üzerine olan olumlu etkilerini gözlemledik.” dedi.

Prof. Dr. Alataş ise Anti müllerian hormon (Amh) değerlerinin kısırlık ve tüp bebek tedavilerinde devamlı kullandıkları bir parametre olduğunu ve bu ödülün de daha önce aldıkları diğer ödüller gibi çalışma şevklerini arttırıcı bir motivasyon aracı gibi gördüklerini, bu çalışmalarının kadın hastalıkları ve doğum alanında en saygın ve en geniş katılımlı kongre olan TJOD kongresinde sözlü sunum olarak üçüncülük ödülüne layık görülmesinden dolayı mutlu olduklarını ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.