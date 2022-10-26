PAÜ Hastanesi önemli bir sertifikaya daha kavuştu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

PAÜ Hastanesi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili ara denetimler gerçekleştirildi. Yapıl denetimler sonucu hastane, başarılı bir şekilde belge sertifikalarını aldı. Kalite Direktörü Doç. Dr. Mustafa Çelik, Kaliteden Sorumlu Hastane Müdür Yardımcısı Mehmet İncetekin ve Kalite Direktörlüğü Birim Sorumlusu Cennet Sarıca tarafından Merkez Müdürü (Başhekim) Prof. Dr. Murat Özban’a belge takdimleri yapıldı. Prof. Dr. Murat Özban, Kalite Yönetim Sistemi/ Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurum kültürü olarak geliştirilmesi ve ilerlemesi için yapılan çalışmalar ve destekler için teşekkürlerini iletti.

Kalite Direktörü Doç. Dr. Mustafa Çelik ise hastanede en kaliteli şekilde hizmet verilebilmesi için emek harcayan ve büyük özveriyle çalışan herkese teşekkürlerini dile getirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise PAÜ Hastanesinin başarılı denetimler sonucunda aldığı belgeler için emeği geçen herkese teşekkür etti.