PAÜ Gölbahçe, gönüllü öğrencilerin desteği ile temizlendi

Pamukkale Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Gölbahçe, gönüllü öğrencilerin desteğiyle temizlendi. 10 gün süren çalışmalarda, öğrenciler daha sonra yeşil alanlardan 4 boyunca yaklaşık 55 poşet çöp topladılar.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, DESKİ ve Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan düzenleme ve temizleme çalışmalarına Pamukkale Üniversitesi Hayvanları Anlama Topluluğu ve Genç Yeşilay Öğrenci Toplulukları da destek verdi. Nisan ayında başlayan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kınıklı Merkez Yerleşkesi içinde yer alan Gölbahçe mevkiinde gerçekleştirilen düzenleme ve yenileme çalışmalarına “Bizim olanı koruyacak ve temiz tutacak olan yine bizleriz” diyen Hayvanları Anlama Topluluğu ile Genç Yeşilay Topluluğu öğrencileri de gönüllü olarak katıldı. Temizleme çalışmalarında öğrenciler ilk olarak gölde yaşayan 6 kaplumbağa 2 kurbağa ile bin 300’den fazla balığı başka bir alana taşıdılar. PAÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli, Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli, DESKİ ile gönüllü öğrenciler göldeki oluşan kirliliği vidanjör yardımıyla çekip tankerlerle gölde yıkama gerçekleştirdi. 10 gün süren çalışmalarda ek olarak, fıskiye motorları ve gölün aydınlatma sistemleri yenilendi. Su değirmeni bakımdan geçirildi ve boyandı.

Gönüllü öğrenciler daha sonra 4 gün boyunca göl çevresindeki yeşil alan başta olmak üzere Teknoloji Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, PAÜ Spor Merkezi, Konukevi, Pamukkale Teknokent ve Mediko bölgelerinden yaklaşık 55 poşet çöp topladılar.