PAÜ ev sahipliğinde Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi başladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde 10. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi (BTKS 22) düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde 20-22 Ekim tarihinde gerçekleşecek uluslararası katılımlı 10. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi (BTKS 22) düzenlenen açılış töreni ile başladı. Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) Denizli Şubesi tarafından PAÜ ev sahipliğinde gerçekleşen kongrenin açılış programına, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Umut Cüneyt İyiol, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, PAÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Ağdağ, PAÜ Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cemal Meran, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşlarından yetkililer, sanayiciler, firmaların temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar bu kongre vesilesi ile makine ve teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve firmalar ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakım teknolojileri konusunda verimli çıktıların alınacağı bir kongre olması temennisinde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, “Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen ve ana teması ‘Bakımda Dijitalleşme ve Dijitalleşmede Bakım’ olarak belirlenen Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi (BTKS 22) için PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında farklı alanlarda faaliyet gösteren 34 firma stant açtı. Üç gün sürecek kongrede 14 oturumda çeşitli konferanslar, sunumlar, sergi ve eğitimler gerçekleştirilecektir” dedi.