PAÜ Eğitim Fakültesinde ‘Öğrenci destek birimi’ kuruldu

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Destek Birimi (ÖDB) öğrencilere akademik, sosyal, psikolojik, ekonomik ve kariyerle ilgili konularda destek olmak amacıyla kuruldu. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı, “Öğrenci mağazası için bir oda tahsis edildi. Bu mağazadan öğrencilerin giysi, kırtasiye, gıda ve benzeri ihtiyaçları karşılanacak” dedi.

Dekanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı başkanlığında, gönüllü olarak öğrenci destek biriminde yer alan öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcisi katıldı. Rektörlük bünyesinde Öğrenci Destek Biriminin kurulduğunu, ilgili yönergenin hazırlandığını ve her akademik birimde de öğrenci destek birimlerinin faaliyete geçtiğini belirten Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı, Eğitim Fakültesi Öğrenci Destek Birimi ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Baltacı, “Birimimiz fakültede eğitim-öğretim hayatına devam eden öğrencileri daha yakından tanımak, sorunlarını ve çözüm yollarını belirlemek, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrencilere psiko-sosyal destek vermek amacıyla kuruldu. Fakültede gönüllü öğretim elemanlarının titizlikle çalışması neticesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Öğrenci mağazası için bir oda tahsis edildi. Bu mağazadan öğrencilerin giysi, kırtasiye, gıda vb. ihtiyaçları karşılanacak” dedi. Öğrencilere destek olmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını vurgulayan Baltacı, “Henüz birimin kuruluş aşamasındayız. Ona rağmen bizden haberdar olan insanlar ciddi katkılar sunmaya başladılar. Bunun için teşekkür ediyorum” dedi.