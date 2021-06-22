banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana

PAÜ ‘duayla korona tedavisi’ iddialarına açıklık getirdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü, sosyal medyada yer alan ‘duayla korona virüs tedavisi’ iddialarına açıklık getirdi.

DENİZLİ 22.06.2021, 09:17
PAÜ ‘duayla korona tedavisi’ iddialarına açıklık getirdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü, sosyal medyada yer alan ‘duayla korona virüs tedavisi’ iddialarına açıklık getirdi.

PAÜ Rektörlüğünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “Covid-19 hastalığının tedavisi tıbbın önerdiği şekilde, Bilim Kurulunun tavsiye ettiği ilaçlar ve tıbbi protokollerle yapılır. İddialara bahis olan konuda psikolojik destek olarak duanın bir yeri olduğunu vurgulamaktan başka bir niyetimiz yoktur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
banner486
Yorumlar (0)
23°
açık
banner493