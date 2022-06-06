PAÜ Çocuk Nefroloji Bilim Dalı 57. Türk Pediatri Kongresinde büyük başarı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’nda gerçekleştirilen “Tip 1 Diyabetli Anne Çocuklarının Üriner Sistem Anomalileri Açısından Taranması” isimli çalışma, 57. Türk Pediatri Kongresinde 290 poster bildiri arasından, poster bildiri üçüncülük ödülünü aldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’nda gerçekleştirilen “Tip 1 Diyabetli Anne Çocuklarının Üriner Sistem Anomalileri Açısından Taranması” isimli çalışma, 57. Türk Pediatri Kongresinde 290 poster bildiri arasından, poster bildiri üçüncülük ödülü aldı. Çocuk Nefroloji Bilim Dalı şöyle açıklamada bulundu; “Çalışmamızda, hastanemizin yetişkin endokrinoloji bölümünden takipli olan 20 tip 1 diyabetli anne ile iletişime geçilerek, bu annelerin çocukları üriner sistem anomalileri açısından değerlendirildi. Sonuç olarak ise, literatür ile uyumlu olarak üriner anomali sıklığı bu popülasyonda yüzde 5 olarak saptandı. Çalışmamız, örneklem büyüklüğü bakımından yetersiz olsa da, daha sonraki çalışmalar için örnek teşkil edebilecek nitelikte olması ve yine hastanemizde yürütülmesi planlanan daha geniş çalışmalar için zemin oluşturması bakımından kritik bir öneme sahiptir. Çalışma, hastanemiz Başhekimi ve Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Prof. Dr. Selçuk Yüksel önderliğinde, Çocuk Hastalıkları Bilim Dalından Uzman Dr. Neslihan Yılmaz, Araştırma Görevlisi Dr. Safanur Üstündağ ve Dr. Büşra Şehitoğlu, Endokrinoloji Bilim Dalı başkanı Güzin Fidan Yaylalı ve Radyoloji Bilim Dalından Ergin Sağtaş tarafından gerçekleştirildi.”

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk pediatri cemiyetinin en büyük kongrelerinden biri olan Türk Pediatri Kongresi tarafından böyle bir ödüle layık görülmek, çocuk nefroloji bilim dalı olarak bizi çok mutlu etti dedi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.