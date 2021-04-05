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Patladıktan sonra alev alan lastik paniğe neden oldu

Denizli’de seyir halindeki tırın lastiği büyük gürültüyle patladı. Patlamanın ardından meydana gelen yangın ise paniğe neden oldu.

DENİZLİ 05.04.2021, 13:56
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Patladıktan sonra alev alan lastik paniğe neden oldu

Denizli’de seyir halindeki tırın lastiği büyük gürültüyle patladı. Patlamanın ardından meydana gelen yangın ise paniğe neden oldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kum yüklü tır seyir halinde iken lastiği büyük gürültüyle patladı. Tır sürücüsü güçlükle aracını durdururken çevredeki vatandaşlar ise ne olduğunu anlamaya çalıştı. Daha sonra lastik kısmından yükselen alev ve dumanlar ise paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile alevler söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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