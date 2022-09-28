Parkta oynarken 20 metrelik yokuştan yuvarlanan çocuk hayatını kaybetti

Denizli’de parkta oynadığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 20 metre yokuş aşağı yuvarlanan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin yanında bulunan parkta oynayan Mehmet Akhan (11), patlama sesi duyması üzerine panik yaparak dengesini kaybetti. Yaklaşık 20 metre yokuş aşağı yuvarlanan Akhan, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akhan’ı yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırdı.

Bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucu etrafta incelme gerçekleştirildi. Kısa süre sonra hastaneye kaldırılan Akhan’dan kötü haber geldi. Akhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan çocuk, gözyaşları içinde toprağa verildi.