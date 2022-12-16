Parkta karşılaşan çocukların kavgasında kan aktı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde parkta iki grup arasında çıkan kavgada, 15 yaşındaki çocuk tartıştığı 16 yaşındaki bir başka çocuğu bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Sümer Mahallesi’ndeki parkta toplanan gençler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Berat A. (15), kavga ettiği Eyüp T.’yi (16) bıçakladı. Kanlar içinde kalana genç yere yığılırken, kalabalık bir anda dağılmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı çocuğu Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Güvenlik güçleri kısa süre sonra olayı gerçekleştiren çocuğu, yerini gösterdiği bıçakla beraber yakaladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin parkta yaptığı çalışmaların ardından Berat A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.