Park halindeki otomobil kundaklandı
DENİZLİ’DE SAHİBİNİN OTOPARKA BIRAKTIĞI LÜKS OTOMOBİL KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VE YA KİŞİLERCE KUNDAKLANDI.
Denizli’de, sahibinin otoparka bıraktığı lüks otomobil kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kundaklandı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., akşam saatlerinde evine gelerek 20 ZZ 141 plakalı BMW marka otomobilini park etti. Park halindeki otomobilin ön kısmından yükselen alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek çevredeki evlere sıçramasının engelledi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde otomobilin ön kısmına yanıcı madde döküldüğünü tespit ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin sevk edilerek incelemelerde bulunarak delil aradı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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