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Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otoparkta park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç kullanılamaz hale geldi.

DENİZLİ 13.05.2021, 17:27
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otoparkta park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta park halindeki 20 DT 202 plakalı Renault marka otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda alevlere teslim olan otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki diğer otomobillere yangın sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü. Alevlerin arasında kalan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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