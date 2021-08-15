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Park halindeki araç alev alev yandı
Denizli’nin Çameli ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
DENİZLİ 15.08.2021, 14:58
Denizli’nin Çameli ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Yunuspınarı Mahallesi Hayri Dev Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden vatandaşlar müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.