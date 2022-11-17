Park ettiği motosikleti evinin önünden çalındı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sahibinin gece saatlerinde evinin önüne park ettiği motosiklet, hırsız tarafından çalınarak kayıplara karıştı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Muraddede Mahallesinde meydana gelen olayda; Selçuk Özdemir akşam saatlerinde işten geldikten sonra 20 AEE 905 plakalı motosikletini evinin önüne park edip kilitledi. Gece saatlerinde kimliği tespit edilemeyen hırsız, motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde motosikletini yerinde bulamayan Özdemir, karakola giderek şikayette bulundu. Özdemir, “Hiçbir ses duymadık. Evde bir süre oturduk, daha sonra yatıp uyuduk. Sabah yeniden işe gitmek için kalkıp dışarı çıktığımda motosiklet yoktu. Ekmek teknemizin çalınması beni çok üzdü. Umarım kısa sürede bulunur. Gören veya yerini bilenler lütfen emniyet güçlerine bilgi versin” dedi.