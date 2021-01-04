Pandemi kurallarına uymayan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 74 vatandaşa 66 bin 600 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 28 Aralık 2020 ile 03 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 23 kişiye 20 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 51 kişiye ise 45 bin 900 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 74 kişiye 66 bin 600 TL para cezası uygulandı.