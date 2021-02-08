Pandemi kurallarına uymayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza

Denizli’de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 43 vatandaşa 38 bin 700 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 01 ile 07 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 23 kişiye 20 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 20 kişiye ise 18 bin 000 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 43 kişiye 38 bin 700 TL para cezası uygulandı.