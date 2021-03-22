Pandemi kurallarına uymayan 26 kişiye 23 bin 400 lira ceza

Denizli’de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 26 vatandaşa 23 bin 400 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 15 ile 21 Mart 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 12 kişiye 10 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 14 kişiye ise 12 bin 600 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 26 kişiye 23 bin 400 TL para cezası uygulandı.