Pandemi kurallarına uymayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza

Denizli’de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 23 vatandaşa 20 bin 700 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 08 ile 14 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 15 kişiye 13 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye ise 7 bin 200 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 23 kişiye 20 bin 700 TL para cezası uygulandı.