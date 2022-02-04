Pandemi genç kıza ilham kaynağı oldu

Denizli’de genç yazar ve şair Hidayet İpek Demirel, pandemi dönemi içerisinde yazdığı 12 eserini bir araya getirerek bir albüm çıkarttı.

Denizli’nin Çameli ilçesi Arıkaya Mahallesi’nde yaşayan Hidayet İpek Demirel, 20 yıldır şiir yazıyor. Demirel, pandemi döneminde dışarıya çıkamayınca evde okuduklarını, hissettiklerini, gördüklerini, kağıda dökmeye başladı. Evde yapayalnız kalemiyle yazdığı şiirler bir süre sonra kendisindeki yeteneğini fark etmesini sağladı.

Çocukluğundan beri şiir yazdığını ve pandemiyle birlikte daha çok yöneldiğini anlatan Demirel, albümünde yer alan 12 eseri pandemi döneminde yazdığını dile getirdi. Demirel, şu sözleri kaydetti:

Pandemi dönemi etrafımda tam tersi reaksiyon oluşturuyor. Daha çok resim yapıyor, müzikle ilgileniyorum. Böylesi daha iyidir diyeceğimiz bir durum değil. Tamamen şiirlerden oluşan, dili şiirin duygusuna, hikayesine göre değişen şarkıların bir aralığı diyebiliriz. Bu albüme Zira anlamını yaşamadığımız, bir satırı ya da bir dizesi hayatımızın herhangi bir anını doldurmayan bir şiirin içine girmek, onun arka odalarındaki sesleri duymak çok zor. Pandemi insanlara ilgi alanlarına yönelme konusunda avantaj sağladı. İnsan neye derinleşirse, zaman ayırırsa, neye odaklanırsa orada mutlak gelişim sağlar. Buna fiziksel engeli olanlar da dahil diyebilirim. Evimizin bahçesinde, tarlada her yerde ilham geliyordu. İçimden gelenleri kağıda aktardım. 20 yılda yüzlerce şiir yazdım sonra seslendirme yaparak müzikle güzel bir eser çıktı”