Pandemi gelinlik modasını değiştirdi, her biri kişiye özgü özel olarak tasarlanıyor

Korona virüs nedeniyle evde kalınan sürede rahat giyime alışan kadınlar, salaş tarz modellere ilgi gösterirken, yeni evlenecek olan gelinlerde gelinlik modellerinde daha sade, rahat ve şık görünen modelleri tercih ederek özel tasarıma ilgi arttı. Moda tasarımcı Sevgi Taşdan; “Bu senenin modası ve mottosu rahatlık. 2021 yılında en çok tercih edilen gelinliklerde, sade tarz gelinlikler tercih ediliyor” diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle kapalı kalınan vakitlerde evde geçirilen sürelerde rahat giyime alışan kadınların tarzları giderek değişmeye başladı. Pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlamaların yavaş yavaş kalkmasıyla birlikte gelinlikçilerde yoğun bir sezon başladı. Aylar öncesinden gelinliklerini seçen kadınlar, bazen modeller üzerinden kendine özgü tasarımlar yaptırıyor. Bazı gelin adayları ise istediği gelinliğin modelini, tarzını belirleyerek kendine özel olarak tasarlatmaya başladı. Özel olarak tasarlanan gelinliklerde tercihlerin çoğunlukla hayallerden yöne olduğu ancak rahat giyimi bulunan, sade, şık tarzlar tercih edilmeye başlandı. Ünlü isimleri, siyasileri ve önemli kişilerin modaya uygun giyiminde yardımcı olan Moda tasarımcı Sevgi Taşdan, 2021 yılı düğün sezonuna özel tasarladığı gelinliklerden birini anlatarak bu senenin tercihlerinin neler olduğunu söyledi. Tasarımcı Taşdan; “Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların yavaş yavaş kalkmasıyla birlikte düğün sezonu açıldı ve bizde 2021 yılı gelinlik koleksiyonumuzu hazırladık. 2021 sezonunda gelinler davetlilerden ve istediğimiz o eski düğünleri yapamadığımız için, Helen tarzı, salaş gelinlikler ile salaş saç modellerini tercih ediyorlar. Yoğun bir sezona başlamış bulunmaktayız. Gelinlerimiz daha sade modelleri tercih etmeye başladı. Pandemi sürecinde herkes rahat giymeye alıştığı için gelinlik haricinde günlük hayatında da rahat giymeye devam ediliyor. Bu senenin modası ve mottosu rahatlık. 2021 yılında en çok tercih edilen gelinliklerde ki aksesuarlar dantel, tül ve taşlar ama taşlar çok tercih edilmiyor. Sadece tarzı olanlar taş kullanıyorlar. Renkler artık beyazdan daha çok kırık beyaz, kahve gelinliklerde var. Salaş tarz devam eden, kasnaklı ve kasnaksız, balık modelleri nadir olan sadece nikahtan gidecek olanlar gelinlerimiz balık modeli giyiyorlar. Diğer gelinlerimizin hepsi sade tarz gelinlikleri tercih ediyorlar” dedi.

“Düğün yapılacak alana, konsepte göre hayallerini gerçekleştiriyoruz”

Eskiden gelinlik almaya gelen kadınların modeller üzerinden seçmek yerine kendilerinin çizdiği, seçtiği aksesuarlarla yepyeni modeller oluşturduklarını anlatan Taşdan; “Gelinlik tarzında biraz daha değişiklik yapacağız henüz bitmedi. Helen tarz gelinliklerin yanına birazda nikahta ve şık bir nikahta olabilecek gotik bir gelinlik yapmak istedim ama asillik vermek istedim. O yüzden siyah bir dantel parçası koydum aynısını kafaya da koyacağım. Bende bu sene kuşlardan etkilendim Albatros’tan özellikle çok etkilendim. Bazen gelinlerimizin çoğunluğunda hayali vardır. Gelinlik hayalleri vardır, kendi çizimlerini yapan gelinlerimiz çok fazla artık. Biz onun vücut ölçülerine göre olabilecek düğün yapılacak alana, konsepte göre olabilecek ve olamayacak yerlerini söyleyerek değişikliklerini yaparak hayallerini gerçekleştiriyoruz. Genelde gelinlerimiz kendi hayallerinin gerçeklemesini istediği için tasarım ile geliyorlar. Bizde kesip, dikiyoruz” diye konuştu.

“Gelinliklerimizi ve yaptığımız tasarımları test ediyoruz”

Gelinlerin rahat edebilmeleri ve onların ne düşündüklerini anlamak için tasarımları kendileri özel olarak test ettiklerini söyleyen Taşdan; “Biz koleksiyonlarımızı hazırlarken ekip arkadaşlarım birebir gelinliklerimizi ve yaptığımız tasarımları giyip, rahatlığına, rahatsız edici bir kısmı var mı, kasıyor mu ya da böyle olsa daha iyi olurdu? diyoruz. Bir modelle çalışmak yerine ekip arkadaşlarımızla üzerimizde test ediyoruz. Arkadaşlarımızın fikirlerini de alıyoruz aynı zamanda. Bence çok asil evlilikler oluyor o yüzden hayallerinizden vazgeçmeyin, çok mutlu olun” ifadelerini kullandı.