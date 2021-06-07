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Pamukkale’nin muhtarı Mahmut Öztürk oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinde yapılan muhtarlık seçiminde, kazanan Mahmut Öztürk oldu.

DENİZLİ 07.06.2021, 01:07
Pamukkale’nin muhtarı Mahmut Öztürk oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinde yapılan muhtarlık seçiminde, kazanan Mahmut Öztürk oldu.

Mevcut Pamukkale Mahallesi Muhtarı Derviş Aslan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu üzücü olay sonrası Muhtarlık seçimi yapıldı.

Üç adayın yarıştığı seçimlerde Tugay Kara 86, Osman Akkulak 295, Mahmur Öztürk 685 oy aldı. Böylelikle Pamukkale Mahallesi sakinleri yeni muhtarlarının Mahmut Öztürk olmasından yana tercih kullanmış oldu.
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