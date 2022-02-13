Pamukkale’nin horozları galibiyetle başladı

TÜSF Korumalı Futbol 1. Liginde mücadele veren Pamukkale Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı, sahasında konuk ettiği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı’nı zorlu geçen maçın ardından 24-19’luk skorla mağlup ederek grup mücadelelerine galibiyetle başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından, ÜNİLİG kapsamında organize edilen Üniversiteler Arası Korumalı Futbol 1. Ligi B grubunda çeyrek finale yükselme mücadelesi veren Pamukkale Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı, Pamukkale Horozları, grubun ilk müsabakasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Grubundaki ilk müsabakasında 13-0 geriye düşen ev sahibi takım Pamukkale Horozları, zorlu geçen mücadelenin ardından, maçı 24-19 kazanmasını bildi. TÜSF Korumalı Futbol 1. Ligi B Grubunda Pamukkale Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı’nın yanı sıra; Akdeniz Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Korumalı Futbol Takımları çeyrek finale yükselme mücadelesi veriyor.