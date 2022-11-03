Pamukkale’nin etekleri barbekü festivaline sahne olacak

Denizli’de Pamukkale travertenlerinin eteğinde 35 ülkeden gelen 40 jürinin değerlendireceği ‘2. Denizli Uluslararası Yemek Yarışması ve Barbekü Festivali’ düzenlenecek.

Pamukkale Belediyesi ilçenin tanıtımı için önemli organizasyonlara destek vermeye devam ediyor. Denizli Genç Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen ‘2. Denizli Uluslararası Yemek Yarışması ve Barbekü Festivaline Pamukkale Belediyesi de destek veriyor. 4-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Göl Bahçe alanında yapılacak olan yemek yarışmalarının ardından festivalin finali Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nde gerçekleşecek. 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Pamukkale travertenlerinin eteklerinde gerçekleşecek olan barbekü festivaline 35 ülkeden gelen ve aralarında Dünya Barbekü Federasyonu Moskova Başkanı Don David’in de bulunduğu 40 ünlü jüri üyeleri de katılacak. Saat 12.30’da başlayacak olan festivalin açılışının ardından şefler performanslarını sergileyecek.

Pamukkale’yi tanıtmaya devam ediyoruz

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, uluslararası etkinliğin önemli olduğunu ifade ederek, “Gastronomi çok önemli bir sektör. Yemek yarışmasına hem yurt içinden hem de yurt dışından sektörün önemli isimler katılacak. Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri ise barbekü festivaline ev sahipliği yapacak. Pamukkale travertenlerinin eteğindeki Kocaçukur’da 35 ülkeden gelen 40 ünlü şef ortaya çıkan ürünleri değerlendirecek. Biz Pamukkale Belediyesi olarak ilçemizi yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu ve benzeri festivallere desteklerimiz devam edecektir” dedi.