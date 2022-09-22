Pamukkale’nin en özel festivali Patifest bu pazar gerçekleşecek

Pamukkale Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen can dostlarına özel “Denizli Patifest 2022” birbirinden güzel etkinliklerle bu pazar gerçekleşecek.

Sosyal farkındalık çalışmalarına önem veren Pamukkale Belediyesi, bu amaçla başlattığı etkinliği festivale dönüştürdü. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ve Denizli’de hayvan dostlarının heyecanla beklediği “Denizli Patifest 2022” 25 Eylül 2022 Pazar günü Akutpark’ta gerçekleşecek. Pamukkale Belediyesi ile Sempati Hayvanları Koruma Derneği iş birliği ile düzenlenecek olan “Denizli Patifest 2022” Denizlili hayvan dostlarını buluşturmakla kalmayacak, festivale gelen konuklara alışverişten, oyun parklarına, yarışmalardan eğlenceli çekilişlere kadar birçok seçenek sunacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Denizli 2022 Pati Festivali’mize gelen konuklarımıza en güzel sürprizimiz de Kafadenk grubunun konseri olacak” diye konuştu.

“Festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, hayvan haklarına farkındalığı artırmak amacıyla düzenledikleri festivalde, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak hayvanlarının tedavisine ve mama ihtiyaçlarına destek sağlanacağını belirtti. Başkan Örki, “Girişin ücretsiz olduğu ‘Denizli Patifest 2022’ festivalimiz tüm halkımıza açık. Can dostlarımızla güzel bir gün geçirmek, onların haklarına yönelik önemli bir farkındalık oluşturmaya destek vermek isteyen tüm hayvan dostlarımızı bekliyoruz. Hem eğleneceğiz hem de sokak hayvanlarımıza destek sağlayacağız. Festivalimizle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve ücretsiz olan festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi. Kafadenk grubunun konserinin ayrı bir renk katacağı “Denizli Patipest 2022” 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 16.00’da Kınıklı Mahallesi 6007 Sokaktaki Akutpark’ta gerçekleşecek.