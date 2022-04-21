Pamukkale’nin eğitimdeki önemli yatırımı hizmete açılıyor

Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, eğitime kapılarını açıyor. Pamukkale Belediyesi’nin eğitim alanında yaptığı en önemli yatırımlardan biri olan lise ve ortaokulunun açılışı 22 Nisan 2022 Cuma günü gerçekleşecek.

Pamukkale Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl temeli atılan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu eğitime hazır. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Eğitime değer katacak en önemli projemizin açılışını, gönül sofrasının güzelliğiyle birleştiriyoruz” dedi. Hayırseverlerin katkısıyla yapımına başlanan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nda çalışmaların bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Okulumuzun temelini Şubat 2021’de atmıştık. O gün söylemiştim yine söylüyorum. Yıllar önce hayali kurulan İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunu gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz ve aynı zamanda biz Cumhurbaşkanımızdan söz verince tutmayı öğrendik. Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Deliktaş Mahallesi’ndeki okulumuzun bahçesinde düzenleyeceğimiz iftar yemeği ve açılış törenimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

İftar yemeği ve açılış, 22 Nisan 2022 Cuma günü, Deliktaş Mahallesi’ndeki yapımı tamamlanan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun bahçesinde düzenlenecek.