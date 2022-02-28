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Pamukkaleli sporcular hafta sonu 24 madalya kazandı

Pamukkale Belediyespor’un dart branşında yer alan sporcular hafta sonunda Ankara ve Aydın’da yapılan Şehit Demet Sezen Dart Türkiye Şampiyonası 4. Ayak Bölge müsabakalarından 21 madalya ile döndü. İşitme Engelli Badmintoncular ise Kütahya’daki Türkiye Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı.

DENİZLİ 28.02.2022, 13:10
Pamukkaleli sporcular hafta sonu 24 madalya kazandı

Pamukkale Belediyespor’un dart branşında yer alan sporcular hafta sonunda Ankara ve Aydın’da yapılan Şehit Demet Sezen Dart Türkiye Şampiyonası 4. Ayak Bölge müsabakalarından 21 madalya ile döndü. İşitme Engelli Badmintoncular ise Kütahya’daki Türkiye Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı.

Pamukkale Belediyespor’un aktif olduğu dart ve işitme engelli badminton branşlarında hafta sonunda Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşandı. Pamukkale Belediyespor’un iddialı olduğu dart branşında sporcular Şehit Demet Sezen Dart Türkiye Şampiyonası 4. Ayak Bölge müsabakalarının Ankara ve Aydın bölümlerinde yarıştı.

Ankara’dan 12, Aydın’dan 9 madalya

Pamukkale Belediyesporlu 8 sporcu Ankara Spor ve Sergi Sarayı’nda yapılan Şehit Demet Sezen Dart Türkiye Şampiyonası 4. Ayak Bölge müsabakalarında boy gösterdi. 2 gün süren müsabakalarda ilk günde Harun Salih Turgut Yıldız Erkekler’de birinci olurken, Esma Doğan Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar’da 2 ikincilik ve Ceylin Ataş ise Yıldız Kızlar, Genç Kızlar ve Kadınlar kategorisinde 3 üçüncülük kazandı. Pazar günü yapılan mücadeleler sonunda ise Ceylin Ataş Genç Kızlar’da birincilik, Yıldız Kızlar ve Kadınlar’da da ikincilikle 3 madalya daha alırken, Yıldız Erkekler’de Harun Salih Turgut ve Ömer Türkaslan üçüncülük kazandı. Hasan Mert Aslan ise Genç Erkekler’de üçüncü olarak dereceye girme başarısını gösterdi. Aynı şampiyonanın Aydın’daki müsabakalarına ise Pamukkale Belediyespor’u 4 sporcu temsil etti. Cumartesi günkü müsabakalarda Zehra Gemi Kadınlar’da birincilik kazanırken, Yıldız ve Genç Kızlar kategorisinde ise ikincilikler elde etti. Büyük Erkeklerde Emin Furkan Şahin birinciliği elde ederken, Genç Erkekler’de Ömer Özler ikinci olmayı başardı. Pazar günü ise Zehra Gemi Yıldız Kızlar’da birincilik, Genç Kızlar’da ikincilik ve Kadınlar’da ise üçüncülük elde ederek 3 madalya birden kazanırken, Ömer Özler ise Genç Erkekler’de üçüncü oldu. Böylece hafta sonunda Aydın ve Ankara’da yapılan müsabakalarda Pamukkale Belediyespor’u temsil eden 12 sporcu 5 altın, 8 gümüş ve 8 de bronz madalya kazanmış oldu. Şehit Demet Sezen Dart Türkiye Şampiyonası’nın 5. Ayak müsabakaları Nisan ayı içinde Antalya’da, altıncı ve son ayak müsabakaları ise Mayıs ayında Ankara’da gerçekleşecek. Bu turnuvalar sonunda ülke genelinde dereceye giren sporcular Dart Milli Takımı’nda yer alacak.

Engelli badmintoncular 3 madalya ile döndü

Pamukkale Belediyespor’un yeni branşlarından olan İşitme Engelli Badminton branşında yer alan sporcular Kütahya’da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası’nda mücadele verdi. İlk kez Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşayan sporculardan Burak Kurt minik erkekler tek dalında gösterdiği başarıyla Türkiye ikinciliğine imza attı. Yıldız Çift Erkekler kategorisinde yer alan Hasan Ali Babaak ve Tunahan Tanırıören ise bu kategoride üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandılar. Toplam 8 sporcudan 3’ü madalya sevinci yaşarken, diğer sporcular ise çeyrek finale kadar yükselirken gelecek için tecrübe kazandılar.

“Spora desteğimiz sürecek”

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mavi-beyazlı kulübün adının ülke çapında yapılan şampiyonalarda duyulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Biz sporun tüm branşlarına destek oluyoruz. Ülke çapında yapılan şampiyonalar hem sporcularımız hem de kulübümüz için çok önemli. Dart branşında hafta sonunda Aydın ve Ankara’da yapılan müsabakalardan sporcularımız 21 madalya alarak bizleri mutlu etti. Yeni branşlarımızdan işitme engelli badmintonda da Kütahya’daki şampiyonadan sporcularımız 3 madalya aldı. Biz bu tür başarıları sporcularımızın hayatlarına kattığı değer için önemsiyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak spor konusunda hem yatırımlarımıza hem de desteklerimize devam edeceğiz” dedi.

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