Pamukkaleli kadınlar pilates ve jimnastiği çok sevdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların kalkması ve normalleşme süreciyle Pamukkale Belediyesi vatandaşlara yönelik birçok dalda ücretsiz kurslar açtı. Yeniden açılan kurslarda en çok ilgi pilates ve jimnastik kurslarına oldu.

Pamukkale Belediyesinin Pamukkalelilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla, ücretsiz olarak açtığı kurslara katılım oldukça yoğun. Pamukkale Belediyesinin ‘Pamukkalede Kurs Zamanı’ sloganıyla, Atatürk Caddesi’ndeki ek binası ile Fatih Kapalı Pazar Yeri ve Dokuzkavaklar Kapalı Pazar Yeri’nde vatandaşlara yönelik açtığı çeşitli dallardaki ücretsiz kursları devam ediyor. El sanatları başta olmak üzere, yabancı dil, işaret dili, diksiyon, halk oyunları, bağlama, ahşap boyama, biçki dikiş, seramik porselen çiçek yapımı kursları yanı sıra pilates ve jimnastik alanlarında ki kurslar tüm hızıyla sürüyor.

Pamukkaleli kadınların el sanatlarından sonra en çok ilgi gösterdiği pilates ve jimnastik kurslarına katılım oldukça yoğun. Pamukkale Belediyesi bünyesindeki eğitmen Büşra Aksoy eşliğinde, Hüsamettin Kulaklı İlkokulu’nda düzenlenen pilates ve jimnastik kursu, hafta içi öğleden sonra ve akşamüzeri olmak üzere gün içinde 2 seans olarak düzenleniyor. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek kurslarda toplam 60 kadın katılımcı bulunuyor. Pilates ve jimnastik kursiyerleri Pamukkale Belediyesinin ücretsiz kursları için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ettiler.

“Kurslarımız hem katkı sunuyor hem de paylaşım”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediye olarak açtıkları kursların, vatandaşlara kendilerini geliştirmelerine olanak sağlaması yanında özellikle pandemi sürecinin ardından bir araya gelerek, paylaşım olanağı sağlamasının önemli olduğunu söyledi. Başkan Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak, yaz ve kış dönemi olarak açtığımız ücretsiz kurslarımız korona virüs salgını sonrasında ara vermemizi gerektirmişti. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kurslarımıza kaldığımız yerden devam ettirdik. Vatandaşlarımızın taleplerini inceleyerek çeşitli dallarda açtığımız kurslarımızda hijyen kuralları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, belirli sayılarla açtık. Vatandaşlarımızdan yoğun bir katılım olmakla birlikte, geri dönüşümlerin olumlu olması, doğru bir yol izlediğimizin ispatı niteliğinde. Vatandaşlarımızın memnuniyetlerini artıracak faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.