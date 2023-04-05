Pamukkaleli güreşçi milli takıma seçildi

Pamukkale Belediyespor Kulübünün başarılı sporcusu Beytullah Sarı, kendisinden 2 yaş büyüklerle mücadele ettiği Yaşar Doğu U 17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olarak milli takıma seçilme hakkı kazandı.

Pamukkale Belediyespor’un aktif olduğu branşlardan güreşte başarılı sonuçlarla adından bahsettiren 15 yaşındaki Beytullah Sarı önemli bir başarıya daha imza attı. 3-5 Nisan 2023 tarihleri arasında Samsun’un ev sahipliğinde yapılan ve 55 ilden 550 sporcunun katıldığı Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Beytullah Sarı doktor raporuyla 2 yaş büyüklerle mücadele verdi. 80 kilogramda mindere çıkan Sarı, güçlü rakiplerini geride bırakarak adını finale yazdırdı. Şampiyonluk için çıktığı maçta Beşiktaş Kulübü’nden Deniz Kabataş ile mücadele eden başarılı sporcu rakibine yenilerek Türkiye ikincisi olup gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla Beytullah Sarı milli takıma gitme hakkını kazandı. Sarı, Türk Milli takımının 27 Nisan - 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Victory Cup and Champions U17 Serbest Güreş Turnuvası’na katılacak kadroda yer alma başarısını gösterdi.