Pamukkaleli gençler yaz spor kurslarıyla sporu sevdi

Pamukkale Belediyesinin yaz tatilinde gençlerin boş zamanlarını spor yaparak geçirmesi amacıyla açtığı ‘Yaz Spor Kursları’ büyük ilgi gördü.

Son yıllarda spor alanında yaptığı atılımlarla dikkatleri üzerine çeken Pamukkale Belediyesi, gençlerin hem eğitimine katkı yapıyor hem de spora olan ilgisini artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz aylarında da, yaz spor kursları açan Pamukkale Belediyesi, yaklaşık 5 bin gence spor yapma imkânı sağladı. Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün işbirliğiyle atletizm, aikido, badminton, basketbol, boks, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, karate, masa tenisi, judo, okçuluk, taekwondo, voleybol, dart, tenis, kick-boks, boks, pilates, robotik kodlama, engelli kursu da otizmlere yönelik kurslar gerçekleşti. 4-18 yaş aralığında çocuk ve gençleri kapsayan ‘Pamukkale’de Yaz Spor Kursları’ Eylül ayının başı itibariyle sona erdi. Pamukkale Belediyesinin yaz spor kurslarına katılan gençler, kurslardan memnun ayrıldılar.

Pamukkale’de yaz spor kurslarına 5 bin genç katıldı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaz aylarında düzenledikleri spor kurslarının geçtiğini ifade ederek, “Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün işbirliğiyle gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla yaz spor kursları düzenledik. Eğitime her daim desteğimiz tam. Biliyoruz ki, sporda eğitimin tamamlayıcısı. Vatandaşlarımıza yönelik, yaz ve kış aylarında çeşitli alanlarda birçok alanda her yaşa hitap edebilen ücretsiz kurslar açıyoruz. Ancak, yaz aylarında açtığımız ücretsiz yaz spor kursları da gerçekten verimli sonuçlar veriyor. 4-18 yaş grubuna hitap eden yaklaşık 20’den fazla branşımızda 5 bin gencimizle buluştuk. Kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize, eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.