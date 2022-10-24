Pamukkaleli dartçılar 12 madalya kazandı

Denizli Pamukkale Belediyesporlu dartçılar hafta sonunda Kemer’de yapılan Türkiye Şampiyonası’ndan 12 madalya ile döndü.

Pamukkale Belediyespor’un aktif olduğu branşlardan darttan başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. 21-23 Ekim tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda yapılan Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 2. Ayak sıralama turlarına mavi-beyazlı kulüpten 14 sporcu katıldı. Yapılan müsabakalar sonunda Pamukkale Belediyesporlular 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplam 12 madalya alarak kente döndü.

Zehra Gemi Yıldız Kızlar’da 2 ayrı günde Türkiye şampiyonluğu elde ederken, Esma Doğan yine aynı kategoride birincilik kazandı. Ceylin Ataş ise kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Ömer Türkarslan Yıldız Erkekler, Ceylin Ataş Genç Kızlar, Harun Salih Turgut Genç Erkekler, Ayşe Bodur Kadınlar ve Pınar Önay da Genç Kızlar kategorilerinde Türkiye İkinciliği elde etti. Harun Salih Turgut Yıldız Erkeklerde Türkiye üçüncüsü olurken, Esma Doğan Yıldız Kızlar’da Ceylin Ataş da Genç Kızlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğü kazanmayı başardı.